26/07/2026 Crop Circles: el misterio continúa

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En los años 80 del pasado siglo XX, aparecieron unos extraños círculos en los campos de cereal del Reino Unido. Lo que mucha gente pensó es que enigma respondían a aterrizajes de ovnis. Tiempo después, los círculos se convirtieron en auténticos lienzos en los cuales había extrañas representaciones. Finalmente se dijo que eran un fraude, pero nunca se lograron explicar. Ahora has aparecido nuevo Crop Crircle...