17/05/2026 "Primero vences y luego luchas, recomienda la estrategia china"

La cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump ha sido un auténtico juego de estrategia y símbolos. Nuestro invitado, el filósofo y escritior Daniel Tubau, es un grandísimo especialista en mundo de la estrategia china, que tiene su máximo exponente en Sung Tzu, el autor de El arte de la guerra, una obra que el un manual de estudio para espías y diplomáticos.