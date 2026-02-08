ondacero.es
La rosa de los vientos

08/02/2026

El poder desde la prehistoria hasta hoy

El poder desde la prehistoria hasta hoy

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

El poder desde la prehistoria hasta hoy

Desde la más remota antigüedad, las estructuras de poder han estado presenten en los diferentes grupos humanos desde las cuevas de Altamira hasta hoy. Esta realidad está presente en el libro del catedrático y emérito José Luis Villacañas, de la Universidad Complutense. Acaba de publicar el libro Senderos que se bifurcan (Arpa). Con él charlamos y escuchamos como si fuéramos sus alumnos.

Temas

  • Prehistoria
  • misterios
  • Neandertal
  • La Rosa de los vientos
  • filosofía
  • Donald Trump

