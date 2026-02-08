08/02/2026 El poder desde la prehistoria hasta hoy

Desde la más remota antigüedad, las estructuras de poder han estado presenten en los diferentes grupos humanos desde las cuevas de Altamira hasta hoy. Esta realidad está presente en el libro del catedrático y emérito José Luis Villacañas, de la Universidad Complutense. Acaba de publicar el libro Senderos que se bifurcan (Arpa). Con él charlamos y escuchamos como si fuéramos sus alumnos.