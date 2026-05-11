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La rosa de los vientos

11/05/2026

El podcast del momento: Llegan "Los perseguidos"

BrunoC
  • 25:35 MIN

El podcast del momento: Llegan "Los perseguidos"

UNA NUEVA ERA EN LA COMUNICACIÓN

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El podcast del momento: Llegan "Los perseguidos"

Onda Cero Podcast estrena Los perseguidos, la mayor producción de ficción sonora del año en español. Basada en la novela de Fernando Benzo, Premio Azorín, la serie sigue la investigación de una periodista sobre una muerte que destapa una trama de corrupción que conecta crimen organizado, política y poder. Con un reparto excepcional, bajo la dirección de Pablo Lara, y un diseño sonoro cinematográfico, Los perseguidos ofrece una experiencia inmersiva inédita en el podcast en España. Con Lara y Benzo (en la fotografía) conversamos.

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