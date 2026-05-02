03/05/2026 "A poco que nos esforcemos entramos en el camino de la felicidad"

Un cuento hindú narra el cómo un creador dio forma al mundo y los primeros humanos de ese mundo decidieron esconder las llaves de la felicidad.... y todavía no se han encontrado. Nuestro inviado, el periodista José Gregorio González, ha investigado lo que significa la búsqueda de la felicidad y narra en su libro Felizmente felices (Luciérnaga) las estrategias para lograrla. ¡Aquí nos las cuenta!