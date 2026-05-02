ondacero.es
La rosa de los vientos

03/05/2026

"A poco que nos esforcemos entramos en el camino de la felicidad"

Por qué el deporte de da la felicidad
  • 32:23 MIN

"A poco que nos esforcemos entramos en el camino de la felicidad"

JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ ES AUTOR DE "FELIZMENTE FElICES"

compartir
"A poco que nos esforcemos entramos en el camino de la felicidad"

Un cuento hindú narra el cómo un creador dio forma al mundo y los primeros humanos de ese mundo decidieron esconder las llaves de la felicidad.... y todavía no se han encontrado. Nuestro inviado, el periodista José Gregorio González, ha investigado lo que significa la búsqueda de la felicidad y narra en su libro Felizmente felices (Luciérnaga) las estrategias para lograrla. ¡Aquí nos las cuenta!

Temas

  • misterios
  • La Rosa de los vientos
  • felicidad

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer