Michela Muñoz Fernández: la primera española en la NASA

Michela Muñoz Fernández: la primera española en la NASA

Michela Muñoz Fernández: la primera española en la NASA

"Algún día trabaré ahí", le dijo Michela Muñoz Fernández a su madre cuando estaban viendo la antena que tiene la NASA en Robledo de Chavela (Madrid). Entonces era una niña, pero su sueño se cumplió: lleva 25 años en la agencia espacial. Actualmente se encuentra al frente del Programa de Retorno de Muestras de Marte, gracias al cual volverán a la Tierra las muestras que ha recogido el robot Perseverance en el Planeta Rojo y que, en algunos casos, están formadas por rocas que sólo podrían haberse formado gracias a la presencia de vida. "Mi opinión es que sí puede ser así", nos afirma Michela.

