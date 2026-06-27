28/06/2026 Mar Gómez, meteoróloga: "La situación ha cambiado: no se puede jugar con la vida de las personas"

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El calor extremo ha llegado incluso antes de la llegada del verano. El cambio climático se está acelerando. Y no estamos preparados, ni a nivel laboral o a nivel urbanístico, para enfrentarnos a este problema. La meteoróloga Mar Gómez nos señala que es necesario que el poder político se tome más en serio la situación. Y es que muchas vidas pueden estar en juego. ¿Se tomarán el serio la situación?