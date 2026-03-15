15/03/2026 "Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos"

23:52 MIN "Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos" LUIS ZUECO compartir "Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos" Código copiado









En el año 1799, Goya publicó un libro con sus láminas. Eran Los caprichos, una serie de grabados en los cuales lanzaba una velada crítica a los estamentos del poder políticos y religioso. Finalmente, retira de la venta esta impresionante colección. ¿Qué pasó? Esta fascinante historia la cuenta en El juicio (ediciones B) nuestro invitado, Luis Zueco, zaragozano, como el mismo Goya.