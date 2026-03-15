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15/03/2026

"Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos"

Autorretrato de Francisco de Goya
  • 23:52 MIN

"Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos"

LUIS ZUECO

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"Goya fue un genio que desafió a los poderes establecidos"

En el año 1799, Goya publicó un libro con sus láminas. Eran Los caprichos, una serie de grabados en los cuales lanzaba una velada crítica a los estamentos del poder políticos y religioso. Finalmente, retira de la venta esta impresionante colección. ¿Qué pasó? Esta fascinante historia la cuenta en El juicio (ediciones B) nuestro invitado, Luis Zueco, zaragozano, como el mismo Goya.

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