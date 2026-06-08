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La rosa de los vientos

08/06/2026

Francesc Miralles: "El humor es una manera muy humana e inteligente de poner distancia"

En busca de la felicidad
  • 23:26 MIN

Francecs Miralles: "El humor es una manera muy humana e inteligente de poner distancia"

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Francecs Miralles: "El humor es una manera muy humana e inteligente de poner distancia"

Francesc Miralles, escritor y experto en desarrollo personal afirma que la filosofía de Oriente se parece al estoicismo de occidente "Acepta lo que depende de ti. saber quien no depende de ti, y pon tu fuerza, tu energía y tu atención en lo que tú puedes controlar. y no intentes cambiar a las personas que no eres tú, ahí tienes una batalla perdida". A lo largo de la ruta, que es la vida de una persona, lo importante es seguir adelante.

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