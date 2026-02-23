23/02/2026 Fake news: el arma de guerra que se usaba en la Antigua Roma

23:16 MIN Fake news: el arma de guerra que se usaba en la Antigua Roma ENTREVISTA compartir Fake news: el arma de guerra que se usaba en la Antigua Roma Código copiado









Jorge Barbero Barroso, miembro del grupo de investigación poder, conflicto y diplomacia en el occidente antiguo e investigador del departamento de historia antigua, medieval, paleografía y diplomática de la facultad de filosofía y letras de la universidad Autónoma de Madrid nos cuenta como en la Antigua Roma los romanos usaban las fake news para someter a sus enemigos con rumores, a veces ciertos y otros falsos que calaban en su ánimo. Algunos de ellos tuvieron lugar durante la campaña de Aníbal o en las crónicas de las Galias que escribía el mismísimo Julio César.