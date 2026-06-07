07/06/2026
"Este templo era el único del imperio inca que no se había encontrado"
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"Este templo era el único del imperio inca que no se había encontrado"
Aconcagua es una mítica ciudad del imperio inca. Sus realidad era un gran misterio, pero el reconocido fotógrafo español -ganador de dos premios World Press Photo- Arturo Rodríguez, logró inmortalizar el mítico enclave para National Geographic. En esta conversación nos cuenta cómo fue el trabajo que realizó, durante el cual tuvo que participar en varios rituales.
Temas
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