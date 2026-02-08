ondacero.es
La rosa de los vientos

08/02/2026

"El cerebro humanos ha evolucionado de forma distintas al cerebro de otras especies"

https:wmagazin.com/rodrigo-quian-quiroga-la-inteligencia-del-ser-humano-se-caracteriza-por-la-cantidad-de-cosas-que-olvidamos/
  • 24:53 MIN

"El cerebro humanos ha evolucionado distintos al de otras especies"

RODRIGO QUIÁN QUINTANA

compartir
"El cerebro humanos ha evolucionado distintos al de otras especies"

Nuestro invitado es uno de los neurólogos más importantes del mundo. En su nuevo libro La máquina del olvido (Ariel), Rodrígo Quián Quiroga examina la facultad de olvidar de la mente humana, la cual es la capacidad que permite al ser humano olvidar aquellas cosas que le estorban para su principal objetivo: comprender el mundo.

Temas

  • Cerebro Humano
  • misterios
  • neurociencia
  • La Rosa de los vientos

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer