"El cerebro humanos ha evolucionado distintos al de otras especies"

08/02/2026 "El cerebro humanos ha evolucionado de forma distintas al cerebro de otras especies"

24:53 MIN RODRIGO QUIÁN QUINTANA









Nuestro invitado es uno de los neurólogos más importantes del mundo. En su nuevo libro La máquina del olvido (Ariel), Rodrígo Quián Quiroga examina la facultad de olvidar de la mente humana, la cual es la capacidad que permite al ser humano olvidar aquellas cosas que le estorban para su principal objetivo: comprender el mundo.