Agustín Alcalá: "Aunque no se va a reconocer, el objetivo era el cambio de gobierno"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, que ya está en Nueva York (en la imagen lo vemos aislado sensorialmente, que es como ha sido conducido a su destino tras la detención), es la noticia con la que ha empezado 2026. Y será posiblemente la noticia del año. El corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá, nos cuenta la última hora de este auténtico terremoto informativo.