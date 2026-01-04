ondacero.es
La rosa de los vientos

18:06 MIN

Agustín Alcalá: "Aunque no se va a reconocer, el objetivo era el cambio de gobierno"

ENTREVISTAS

El ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, que ya está en Nueva York (en la imagen lo vemos aislado sensorialmente, que es como ha sido conducido a su destino tras la detención), es la noticia con la que ha empezado 2026. Y será posiblemente la noticia del año. El corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá, nos cuenta la última hora de este auténtico terremoto informativo.

