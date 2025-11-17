29:18 MIN Luis Tobajas (Desafío Viajero):un viaje tras un nuevo dios

29:18 MIN Luis Tobajas: viajar tras el misterio LA PUERTA DEL MISTERIO compartir Luis Tobajas: viajar tras el misterio Código copiado









Hemos oído la historia mil veces: un piloto de la Segunda Guerra Mundial aterrizó de emergencia en una isla del Pacífico y el piloto fue considerado una especie de Dios por sus habitantes, que no tenían contacto con el mundo moderno. ¿Qué hay de cierto en esta historia? ¿Ocurrió en realidad o es una leyenda urbana? Luis Tobajas decidió acudir a la remota isla en donde ocurrió. Hizo miles de kilómetros para llegar allí. Nos cuenta cómo fue este viaje...