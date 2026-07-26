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La rosa de los vientos

26/07/2026

Online: los renglones torcidos de un mundo siempre en línea

Planeta
  • 24:51 MIN

Online: los renglones torcidos de un mundo siempre en línea

LA EDAD DE LA MENTIRA: HABLAMOS CON ARIADNA VILALTA

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Online: los renglones torcidos de un mundo siempre en línea

Antes de comenzar el día necesitamos mirar el teléfono móvil, ver si tenemos mensajes, nuevos mails, vivimos mirando hacia abajo, hacia la pantalla, hablamos con las personas con un ojo puesto en ese mundo... Nuestra vida se ha convertido en una vida online. Para vivir nos hace falta vivir y sin embargo hemos decidido someternos a la dictadura del algoritmo. Nuestra invitada, Ariadna Villalta, acaba de publicar un libro en donde retrata este realidad: Una vida siempre en línea (Deusto). Con ella hablamos.

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