01/06/2026 Marta Robles "He querido poner voz a las mujeres silenciadas"

30:55 MIN Marta Robles "He querido poner voz a las mujeres silenciadas" Cuéntame cómo pasó: "Amada Carlota" compartir Marta Robles "He querido poner voz a las mujeres silenciadas" Código copiado









La periodista y escritora Marta Robles en su novele "Amada Carlota" te cuenta la historia de la jueza Carlota y su extraña relación con el detective Tony Rouras. Además recuerda el sufrimiento que padecieron miles de mujeres cuyos hijos comenzaron a ser robados durante la guerra civil y el robo se prolongó años convirtiéndose en un lucrativo y sustancioso negocio del que se beneficiaron militares, médicos y monjas.