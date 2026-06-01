01/06/2026
Marta Robles "He querido poner voz a las mujeres silenciadas"
- 30:55 MIN
Marta Robles "He querido poner voz a las mujeres silenciadas"
La periodista y escritora Marta Robles en su novele "Amada Carlota" te cuenta la historia de la jueza Carlota y su extraña relación con el detective Tony Rouras. Además recuerda el sufrimiento que padecieron miles de mujeres cuyos hijos comenzaron a ser robados durante la guerra civil y el robo se prolongó años convirtiéndose en un lucrativo y sustancioso negocio del que se beneficiaron militares, médicos y monjas.
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