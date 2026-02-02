02/02/2026 La verdad sobre la secta "La luz del mundo"

24:21 MIN La verdad sobre la secta "La luz del mundo" EL CUARTO ELEMENTO









En "Equipo de investigación" el programa que presenta Gloria Serra celebra su 15 aniversario hablando de la secta "La luz del mundo". Manuel Carballal nos cuenta los antecedentes de esta secta y como su actual líder Naasón Joaquín García, quien se presenta como «Apóstol de Jesucristo», está cumpliendo condena en la cárcel por abusos sexuales de menores.