20/04/2026 ¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?

Manuel Carballal comenta los diferentes escenarios que se podrían presentar si llegamos a tener contacto con vida inteligente extraterrestre: cómo podría afectar en la tierra social y religiosamente. Todo partiendo de la historia que se cuenta en la película Proyecto salvación que ayuda a teorizas y reflexionar sobre el tema.