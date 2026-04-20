20/04/2026
¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?
- 23:06 MIN
¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?
Manuel Carballal comenta los diferentes escenarios que se podrían presentar si llegamos a tener contacto con vida inteligente extraterrestre: cómo podría afectar en la tierra social y religiosamente. Todo partiendo de la historia que se cuenta en la película Proyecto salvación que ayuda a teorizas y reflexionar sobre el tema.
Temas
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