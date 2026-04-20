ondacero.es
La rosa de los vientos

20/04/2026

¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?

Contacto extraterrestre
  • 23:06 MIN

¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?

EL CUARTO ELEMENTO: Manuel Carballal

compartir
¿Qué pasaría si contactáramos con vida inteligente extraterrestre?

Manuel Carballal comenta los diferentes escenarios que se podrían presentar si llegamos a tener contacto con vida inteligente extraterrestre: cómo podría afectar en la tierra social y religiosamente. Todo partiendo de la historia que se cuenta en la película Proyecto salvación que ayuda a teorizas y reflexionar sobre el tema.

Temas

  • peligro
  • tierra
  • misión
  • salvación
  • La Rosa de los vientos
  • Contacto
  • extraterreste
  • sol

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer