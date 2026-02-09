09/02/2026 La guerra mágica de las guerrillas: así usan la brujería para protegerse de la muerte.

22:11 MIN La guerra mágica de las guerrillas: así usan la brujería para protegerse de la muerte. EL CUARTO ELEMENTO compartir La guerra mágica de las guerrillas: así usan la brujería para protegerse de la muerte. Código copiado









Manuel Carballal, uno de los grandes expertos en criminología nos cuenta el caso de Antonio Medina, el youtuber de las FARC y cómo, gracias a trabajos de protección de hechicería, se está librando no solo de la muerte, sino de ser detenido. Casos similares están ocurriendo en el mundo y hacemos un repaso de los más terroríficos.