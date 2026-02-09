ondacero.es
La guerra mágica de las guerrillas: así usan la brujería para protegerse de la muerte.

Manuel Carballal, uno de los grandes expertos en criminología nos cuenta el caso de Antonio Medina, el youtuber de las FARC y cómo, gracias a trabajos de protección de hechicería, se está librando no solo de la muerte, sino de ser detenido. Casos similares están ocurriendo en el mundo y hacemos un repaso de los más terroríficos.

