09/02/2026
La guerra mágica de las guerrillas: así usan la brujería para protegerse de la muerte.
- 22:11 MIN
Manuel Carballal, uno de los grandes expertos en criminología nos cuenta el caso de Antonio Medina, el youtuber de las FARC y cómo, gracias a trabajos de protección de hechicería, se está librando no solo de la muerte, sino de ser detenido. Casos similares están ocurriendo en el mundo y hacemos un repaso de los más terroríficos.
Temas
- guerra
- canibalismo
- Congo
- terror
- sangre
- rituales
- México
- Boko Haram
- magia
- Haití
- Uganda