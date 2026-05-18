18/05/2026 Cuando la CIA pensó que los ovnis tenían origen español

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Un corresponsal canadiense publicó que en España científicos nazis habían construido ovnis en Marbella (Málaga) con el beneplácito de Franco. La noticia llegó a oídos de la CIA y en los años 40 investigaron qué había de cierto. Esta investigación está uno de los papeles desclasificados por EE.UU recientemente, en donde se encuentran numerosos documentos en los que los altos mandos militares norteamericanos valoran esta posibilidad.