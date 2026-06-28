ondacero.es
Radioestadio

28/06/2026

Santiago Halty y las botas que revolucionan el Mundial: "A Messi le haría unas que contaran su historia"

Vozinha (izq.), portero caboverdiano, junto con Santiago Halty
  • 21:29 MIN

Santiago Halty y las botas que revolucionan el Mundial: "A Messi le haría unas que contaran su historia"

ESPECIAL DEPORTES

compartir
Santiago Halty y las botas que revolucionan el Mundial: "A Messi le haría unas que contaran su historia"

De la mano de nuestro enviado especial al Mundial, Rafa Fernández, hablamos con el fundador de Senda, Santiago Halty, un argentino asentado en Miami que lucha con las grandes firmas de balones y botas y que, tras el éxito de Cabo Verde y de uno de sus clientes, el guardameta Vozinha, ha visto cómo su marca se ha dado a conocer en todo el mundo.

Temas

  • Fútbol
  • Mundial de fútbol

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid