28/06/2026 Santiago Halty y las botas que revolucionan el Mundial: "A Messi le haría unas que contaran su historia"

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De la mano de nuestro enviado especial al Mundial, Rafa Fernández, hablamos con el fundador de Senda, Santiago Halty, un argentino asentado en Miami que lucha con las grandes firmas de balones y botas y que, tras el éxito de Cabo Verde y de uno de sus clientes, el guardameta Vozinha, ha visto cómo su marca se ha dado a conocer en todo el mundo.