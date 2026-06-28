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28/06/2026

Manolo Yañez y la historia de un palentino que emigró a USA con tan solo nueve años y que ahora dirige el campo base de Portugal en el Mundial

Manolo Yáñez en una foto de archivo
  • 23:05 MIN

Manolo Yañez y la historia de un palentino que emigró a USA con tan solo nueve años y que ahora dirige el campo base de Portugal en el Mundial

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Manolo Yañez y la historia de un palentino que emigró a USA con tan solo nueve años y que ahora dirige el campo base de Portugal en el Mundial

De la mano de nuestro envido especial al Mundial, Mario Gago, hablamos con el director de FIFA del campo de entrenamiento de Portugal en el Mundial, Manolo Yáñez, un palentino que dejó España para emigrar a Carolina del Sur con tan solo nueve años.

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