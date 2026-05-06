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06/05/2026

xylospongium
  • 07:59 MIN

Traité contra las tontadas: Los romanos se limpiaban el trasero con una esponja

Con Javier Traité

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Traité contra las tontadas: Los romanos se limpiaban el trasero con una esponja

En Más de uno, Javier Traité desmonta uno de los mitos históricos más extendidos sobre la Antigua Roma: la creencia de que los romanos utilizaban una esponja atada a un palo, el llamado xylospongium, como método de higiene personal. A partir de las escasas referencias en las fuentes y aplicando el sentido común, explica por qué esta teoría no se sostiene y plantea una interpretación mucho más plausible sobre su verdadero uso, en una conversación que combina rigor histórico y humor para cuestionar ideas que, pese a su fragilidad, se han repetido durante décadas.

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