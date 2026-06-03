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03/06/2026

Javier Traité, la vida corriente en la Edad Media
  • 07:23 MIN

Traité contra las tontadas: La Inquisición consideraba que fumar era una herejía y metió a Rodrigo de Jerez en prisión por ello

Con Javier Traité

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Traité contra las tontadas: La Inquisición consideraba que fumar era una herejía y metió a Rodrigo de Jerez en prisión por ello

La historia arranca con un bulo muy extendido: la supuesta persecución de la Inquisición contra los primeros fumadores de tabaco llegados de América. Javier Traité desmonta esta leyenda y repasa cómo el consumo de tabaco se extendió rápidamente por Europa tras los viajes de Colón, hasta el punto de que ya en el siglo XVII la Iglesia tuvo que prohibir fumar dentro de los templos. Una mirada a los orígenes del tabaco, los mitos que lo rodean y las curiosas normas que surgieron cuando su uso se convirtió en un fenómeno de masas.

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