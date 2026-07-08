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08/07/2026

Javier Traité, la vida corriente en la Edad Media
  • 05:22 MIN

Traité contra las tontadas: La gente en la Edad Media solo trabajaba unos 150 días al año

Con Javier Traité

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Traité contra las tontadas: La gente en la Edad Media solo trabajaba unos 150 días al año

¿Se trabajaba menos en la Edad Media que ahora? Javier Traité desmonta uno de los bulos históricos más repetidos en redes sociales: la idea de que los medievales apenas trabajaban gracias a la gran cantidad de fiestas religiosas. El historiador explica cómo era realmente el trabajo cotidiano en una sociedad agraria, donde las tareas domésticas y del campo no entendían de festivos, y reflexiona sobre cómo ha cambiado nuestra relación con el trabajo y el descanso a lo largo de la historia.

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