25/03/2026 Traité contra las tontadas: Fuimos los de la cruz porque había que civilizar

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El historiador Javier Traité analiza la polémica reavivada en torno a la conquista de América a raíz de las palabras de Felipe VI, defendiendo que el debate sigue contaminado por discursos nacionalistas y simplificaciones pseudohistóricas. Traité valora el equilibrio del monarca al reconocer los abusos cometidos durante la colonización sin caer en el presentismo, pero critica la tendencia a justificar la conquista bajo argumentos como el "acto civilizador", una idea que —recuerda— ignora tanto la violencia ejercida como las diferencias históricas y culturales entre continentes.

En la conversación, junto a Carlos Alsina y Begoña Gómez, desmonta algunos de los argumentos más recurrentes, como la comparación entre imperios o la supuesta superioridad cultural, y subraya que toda conquista responde, en esencia, a intereses de explotación. El debate, concluye, no debería centrarse en competir por qué imperio fue "mejor", sino en entender el contexto histórico sin caer en lecturas interesadas ni en apropiaciones identitarias de hechos ocurridos hace siglos.