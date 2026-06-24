24/06/2026

05:39 MIN Traité contra las tontadas: El franquismo prohibió las hogueras de San Juan por ser cosa pagana Con Javier Traité compartir Traité contra las tontadas: El franquismo prohibió las hogueras de San Juan por ser cosa pagana Código copiado









Las hogueras de San Juan, las tradiciones populares y los mitos que las rodean protagonizan la sección de Javier Traité. El historiador analiza el origen de una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo español y desmonta algunas creencias extendidas, como la supuesta persecución franquista de las hogueras por su carácter pagano. A través de ejemplos históricos y documentación de distintas épocas, Traité explica cómo las autoridades intentaron durante siglos controlar una fiesta marcada por el fuego y los riesgos de incendio, al tiempo que reflexiona sobre la evolución de las tradiciones y la compleja relación entre costumbres populares, religión y memoria histórica. Una conversación con Carlos Alsina y Jorge Abad que invita a mirar con otros ojos una celebración tan conocida como la noche de San Juan.