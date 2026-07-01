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01/07/2026

Bandera de los Estados Unidos
  • 07:40 MIN

Traité contra las tontadas: Los estadounidenses declararon la independencia el 4 de julio

Con Javier Traité

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Traité contra las tontadas: Los estadounidenses declararon la independencia el 4 de julio

Javier Traité desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la independencia de Estados Unidos con motivo de la celebración del 4 de julio. Junto a Carlos Alsina y Jorge Abad, explica por qué la ruptura con el Reino Unido se votó realmente el 2 de julio, cuándo se firmó de verdad la Declaración de Independencia, cómo se construyeron algunos de los grandes relatos fundacionales del país y por qué historias tan populares como la de Betsy Ross y la primera bandera estadounidense carecen de base histórica.

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