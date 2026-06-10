10/06/2026

04:33 MIN Traité contra las tontadas: En la Edad Media hubo una papisa llamada Juana que dio a luz en medio de una procesión Con Javier Traité compartir Traité contra las tontadas: En la Edad Media hubo una papisa llamada Juana que dio a luz en medio de una procesión Código copiado









Javier Traité ha desmontado en Más de Uno uno de los mitos más conocidos de la historia de la Iglesia: el de la supuesta papisa Juana. Aprovechando la actualidad vaticana, ha explicado la legendaria historia de una mujer que habría llegado a convertirse en papa en el siglo IX disfrazada de hombre, hasta que un parto durante una procesión reveló su identidad. Sin embargo, Traité señala que no existe ninguna evidencia contemporánea que respalde el relato y que las primeras referencias aparecen cuatro siglos después de los supuestos hechos. Según ha explica, la historia probablemente surgió como una fábula moral medieval cargada de prejuicios sobre las mujeres y fue utilizada posteriormente con fines políticos y religiosos, especialmente durante la Reforma protestante. El divulgador adelanta además que la leyenda dio pie a otro popular mito: el de la supuesta comprobación física de los genitales de los nuevos papas antes de su elección.