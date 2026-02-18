18/02/2026 Traité contra las tontadas: El carnaval era una fiesta romana que la Iglesia cristianizó

En Más de uno, el divulgador histórico Javier Traité desmonta algunos de los bulos más extendidos sobre el origen del Carnaval y su supuesta relación directa con las fiestas romanas, en una conversación con Carlos Alsina.

Traité explica que celebraciones como las Saturnales o las Bacanales no guardan similitudes reales con el Carnaval actual y critica que respuestas automatizadas de plataformas como Google perpetúen interpretaciones erróneas. El historiador señala que, aunque existieron festividades romanas en febrero, como las Lupercales, su carácter ritual y religioso distaba mucho del espíritu festivo y popular del Carnaval.