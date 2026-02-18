ondacero.es
Más de uno

18/02/2026

Traité contra las tontadas: El carnaval era una fiesta romana que la Iglesia cristianizó

Desfile de la Escuela de Samba Academicos do Salgueiro este miércoles en la Avenida Marquês de Sapucaí, en Río de Janeiro (Brasil).
  • 07:25 MIN

Traité contra las tontadas: El carnaval era una fiesta romana que la Iglesia cristianizó

Con Javier Traité

compartir
Traité contra las tontadas: El carnaval era una fiesta romana que la Iglesia cristianizó

En Más de uno, el divulgador histórico Javier Traité desmonta algunos de los bulos más extendidos sobre el origen del Carnaval y su supuesta relación directa con las fiestas romanas, en una conversación con Carlos Alsina.

Traité explica que celebraciones como las Saturnales o las Bacanales no guardan similitudes reales con el Carnaval actual y critica que respuestas automatizadas de plataformas como Google perpetúen interpretaciones erróneas. El historiador señala que, aunque existieron festividades romanas en febrero, como las Lupercales, su carácter ritual y religioso distaba mucho del espíritu festivo y popular del Carnaval.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer