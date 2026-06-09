09/06/2026

06:24 MIN Willie Nile vs The Rolling Stones La música de J.F. compartir Willie Nile vs The Rolling Stones Código copiado









JF analiza la polémica que rodeó a 'She's So Cold', de The Rolling Stones, y a otra canción del mismo título publicada pocos meses antes por el estadounidense Willie Nile. Aunque las similitudes entre ambas obras nunca llegaron a demostrar un plagio, Nile pasó años denunciando que le habían copiado, pese a que nunca llevó el caso a los tribunales. Con el tiempo suavizó su postura e incluso llegó a mostrar públicamente su admiración por los Stones, dejando una historia llena de sospechas, coincidencias y preguntas sin respuesta definitiva.