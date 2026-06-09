ondacero.es
Más de uno

09/06/2026

JF León en el estudio de Onda Cero
  • 06:24 MIN

Willie Nile vs The Rolling Stones

La música de J.F.

compartir
Willie Nile vs The Rolling Stones

JF analiza la polémica que rodeó a 'She's So Cold', de The Rolling Stones, y a otra canción del mismo título publicada pocos meses antes por el estadounidense Willie Nile. Aunque las similitudes entre ambas obras nunca llegaron a demostrar un plagio, Nile pasó años denunciando que le habían copiado, pese a que nunca llevó el caso a los tribunales. Con el tiempo suavizó su postura e incluso llegó a mostrar públicamente su admiración por los Stones, dejando una historia llena de sospechas, coincidencias y preguntas sin respuesta definitiva.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer