16/06/2026

06:06 MIN Tom Petty vs Red Hot Chili Peppers La música de J.F. compartir Tom Petty vs Red Hot Chili Peppers Código copiado









JF León analizó una de las polémicas musicales más comentadas de los últimos años: el supuesto parecido entre 'Dani California' de los Red Hot Chili Peppers y 'Mary Jane's Last Dance' de Tom Petty. Aunque muchos señalaron las similitudes entre ambas canciones, tanto en la estructura como en la progresión de acordes, Petty rechazó llevar el asunto a los tribunales y defendió que, en ocasiones, los músicos absorben influencias de forma inconsciente sin que exista intención de copiar. Una reacción poco habitual en la industria musical que convirtió un posible caso de plagio en una reflexión sobre la influencia, la inspiración y la manera en que el rock lleva décadas alimentándose de sí mismo.