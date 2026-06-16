ondacero.es
Más de uno

16/06/2026

JF León en el estudio de Onda Cero
  • 06:06 MIN

Tom Petty vs Red Hot Chili Peppers

La música de J.F.

compartir
Tom Petty vs Red Hot Chili Peppers

JF León analizó una de las polémicas musicales más comentadas de los últimos años: el supuesto parecido entre 'Dani California' de los Red Hot Chili Peppers y 'Mary Jane's Last Dance' de Tom Petty. Aunque muchos señalaron las similitudes entre ambas canciones, tanto en la estructura como en la progresión de acordes, Petty rechazó llevar el asunto a los tribunales y defendió que, en ocasiones, los músicos absorben influencias de forma inconsciente sin que exista intención de copiar. Una reacción poco habitual en la industria musical que convirtió un posible caso de plagio en una reflexión sobre la influencia, la inspiración y la manera en que el rock lleva décadas alimentándose de sí mismo.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid