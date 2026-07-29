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29/07/2026

El periodista musical Diego Manrique repasa su carrera con J.F. León: anécdotas con leyendas y la historia del rock

Prince en un concierto
  • 32:28 MIN

El periodista musical Diego Manrique repasa su carrera con J.F. León: anécdotas con leyendas y la historia del rock

MÚSICA

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El periodista musical Diego Manrique repasa su carrera con J.F. León: anécdotas con leyendas y la historia del rock

El crítico musical Diego Manrique visita Más de Uno junto a J.F. León para repasar las grandes anécdotas de su trayectoria con figuras como Bob Dylan, Prince o los Rolling Stones. A través de su libro 'El mejor oficio del mundo', el periodista reflexiona sobre la evolución del rock y esta industria junto a los desafíos de mantenerla viva.

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