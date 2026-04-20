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20/04/2026

Territorio Negro: En los túneles del narco

Territorio Negro Row
  • 10:27 MIN

Territorio Negro: En los túneles del narco

Con Marlasca y Rendueles

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Territorio Negro: En los túneles del narco

El narco no solo cruza el Estrecho: ahora lo perfora. La Policía Nacional ha descubierto en Ceuta un segundo narcotúnel desde Marruecos, una infraestructura con raíles, vagonetas, refrigeración e incluso sistemas de bombeo. Pura ingeniería al servicio del hachís. Detrás estaría Mustapha Chairi, un empresario que, según la investigación, movía toneladas de droga combinando camiones, lanchas… y túneles. Un negocio millonario que además se apoya en corrupción, confidentes y métodos cada vez más sofisticados para ocultar y blanquear el dinero. El mensaje es claro: el narco evoluciona, invierte y gana poder. Y la batalla contra él también se libra, literalmente, bajo tierra.

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