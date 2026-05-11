Territorio Negro: Policías contra el suicidio

11/05/2026

Carlos Alsina, Luis Rendueles y Manu Marlasca han puesto el foco en Territorio Negro sobre una de las unidades menos conocidas de la Policía Nacional: el grupo especializado en prevenir suicidios anunciados en redes sociales. Los periodistas han explicado cómo trabajan estos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que rastrean mensajes publicados en plataformas como TikTok o Instagram para localizar a personas en riesgo, muchas de ellas menores, y evitar tragedias en situaciones marcadas por el sufrimiento, la sextorsión o problemas de salud mental.