08/06/2026 Territorio Negro: Nelson, el asesino en serie del mataleón

Manu Marlasca y Luis Rendueles hablan sobre Nelson David Moreno Bolaños, quien nació hace veintinueve años en Cali (Colombia). Se trata de un asesino en serie, aunque de momento solo haya sido declarado culpable de dos crímenes y una tentativa de asesinato. Aún le quedan pendientes tres crímenes más por juzgar y otra tentativa. En todos esos crímenes empleó el mismo procedimiento, tuvo el mismo móvil y sus víctimas respondían a un mismo patrón.