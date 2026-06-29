29/06/2026

09:35 MIN Territorio Negro: La familiar desaparecida en España, de Tadej Pogacar, el campeón del Tour de Francia Con Luis Rendueles y Manu Marlasca compartir Territorio Negro: La familiar desaparecida en España, de Tadej Pogacar, el campeón del Tour de Francia Código copiado









Con motivo del inicio del Tour de Francia, Luis Rendueles, Manu Marlasca y Jorge Abad abordan un caso que trasciende el ciclismo y se adentra en la investigación policial. Los periodistas relatan la desaparición de Julija Pogacar, prima del ciclista Tadej Pogačar, quien fue sacada de Eslovenia por su madre cuando tenía diez años y cuyo paradero podría encontrarse en España. La investigación, en la que participan la UFAM y el grupo de sectas destructivas de la Policía Nacional, sigue la pista de una presunta organización liderada por la gurú eslovena Lana Praner. El padre de la menor, Peter Pogacar, lleva casi cinco años buscándola con el apoyo de la asociación AFISE y sostiene que tanto su exmujer como su hija fueron captadas por este grupo, que promovía creencias conspirativas y el aislamiento de sus seguidores.