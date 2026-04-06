06/04/2026

09:38 MIN Territorio Negro: Crimen machista por encargo Con Marlasca y Rendueles compartir Territorio Negro: Crimen machista por encargo Código copiado









Territorio Negro reconstruye un caso estremecedor ocurrido hace apenas dos meses en Sevilla la Nueva: el intento de asesinato de Aicha, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, presuntamente orquestado por su propio marido. Según relatan Manu Marlasca y Luis Rendueles, el empresario Ibrahim habría contratado a dos hombres para atacarla en su domicilio tras dejar a sus hijos en el colegio. La agresión fue brutal: golpes, una sustancia para hacerla perder el conocimiento y un incendio que le provocó quemaduras en el 50% del cuerpo. A pesar de la gravedad, Aicha logró alertar a emergencias antes de desvanecerse. La investigación de la Guardia Civil, apoyada en cámaras de seguridad, testimonios familiares y errores del propio sospechoso, destapó un plan premeditado que incluía incluso la intención de rematar el crimen en el hospital. Los tres implicados fueron finalmente detenidos en una operación que evitó el desenlace fatal de un caso que evidencia, una vez más, la crudeza de la violencia machista.