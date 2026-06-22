ondacero.es
Más de uno

22/06/2026

Territorio Negro Row
  • 06:01 MIN

Territorio negro: Los abusos sexuales del Padre Fran

Con Manu Marlasca y Luis Rendueles

compartir
Territorio negro: Los abusos sexuales del Padre Fran

El llamado caso del padre Fran, un sacerdote malagueño acusado de varias agresiones sexuales a mujeres de su entorno, centra esta edición de 'Territorio Negro'. La investigación comenzó tras el hallazgo de varios vídeos grabados por el propio religioso, en los que presuntamente aparecen antiguas amigas y feligresas en estado de inconsciencia mientras sufrían abusos. La Fiscalía solicita para él hasta 72 años de prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y revelación de secretos. El programa repasa cómo se descubrieron las grabaciones, el testimonio de las víctimas, la defensa del acusado y el debate sobre la posible responsabilidad del Obispado de Málaga, que también se enfrenta a una reclamación civil por este caso.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid