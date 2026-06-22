Territorio negro: Los abusos sexuales del Padre Fran

22/06/2026

El llamado caso del padre Fran, un sacerdote malagueño acusado de varias agresiones sexuales a mujeres de su entorno, centra esta edición de 'Territorio Negro'. La investigación comenzó tras el hallazgo de varios vídeos grabados por el propio religioso, en los que presuntamente aparecen antiguas amigas y feligresas en estado de inconsciencia mientras sufrían abusos. La Fiscalía solicita para él hasta 72 años de prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y revelación de secretos. El programa repasa cómo se descubrieron las grabaciones, el testimonio de las víctimas, la defensa del acusado y el debate sobre la posible responsabilidad del Obispado de Málaga, que también se enfrenta a una reclamación civil por este caso.