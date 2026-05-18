18/05/2026

10:58 MIN Operación Abisal: la Guardia Civil pulveriza récords de incautación Territorio negro compartir Operación Abisal: la Guardia Civil pulveriza récords de incautación Código copiado









En Territorio Negro, Begoña Gómez de la Fuente y Jorge Abad conversan con Luis Rendueles y Manu Marlasca sobre la mayor incautación de cocaína realizada en alta mar: más de 30 toneladas halladas en el carguero Arconian, interceptado por la Guardia Civil frente a las costas del Sáhara en la llamada Operación Abisal. El barco, de bandera de Comoras y tripulación filipina, había partido de Sierra Leona cargado con 1.279 fardos de cocaína procedentes de Sudamérica y destinados parcialmente a España, donde iban a ser trasladados mediante narcolanchas repostadas con los 42.000 litros de gasolina que también transportaba el buque. Los periodistas reconstruyen cómo la DEA y la policía holandesa alertaron a la UCO, cómo el Grupo de Acción Rápida y la UEI abordaron el carguero en condiciones extremas y cómo encontraron escondidos y armados a varios custodios de la droga. La investigación apunta como cerebro de la operación al narcotraficante neerlandés Joseph Johannes Leijdekkers, alias "Bolle Jos" o "El Gordito", enemigo de la MocroMaffia y refugiado en Sierra Leona gracias a sus vínculos con el poder político del país africano.