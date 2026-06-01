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01/06/2026

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  • 09:17 MIN

Isak Andic, el dueño de Mango. Una muerte en la familia

Territorio Negro

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Isak Andic, el dueño de Mango. Una muerte en la familia

Lo que en un primer momento pareció un trágico accidente durante una excursión por la montaña de Montserrat se ha convertido en una de las investigaciones más sorprendentes de los últimos meses. En Territorio Negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca reconstruyen el caso de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango y una de las mayores fortunas de España, a raíz de la detención de su hijo mayor, Jonathan Andic. Las contradicciones en los relatos, las visitas previas al lugar de la caída, la desaparición de un teléfono móvil, los informes periciales y la compleja relación familiar marcada por el dinero y la herencia son algunas de las piezas de un rompecabezas que la justicia sigue tratando de encajar. Un caso que ha pasado de accidente archivado a presunto homicidio y que aún está lejos de resolverse.

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