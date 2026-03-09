ondacero.es
Más de uno

09/03/2026

Territorio Negro Row
  • 07:52 MIN

El crimen de Capbreton en la batalla final contra ETA

Territorio Negro

A petición de un oyente, el programa reconstruye uno de los episodios más duros de la lucha contra ETA: el asesinato en 2007 de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en la localidad francesa de Capbreton.

Los periodistas Manu Marlasca y Luis Rendueles explican qué hacían allí los dos jóvenes agentes del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Guardia Civil, una unidad especializada en vigilancia e infiltración que operaba en el sur de Francia en plena persecución a la banda terrorista. Aquella mañana, tras desayunar en una cafetería, fueron interceptados y ejecutados por el etarra Mikel Karrera Sarobe, alias Ata, junto a otros dos miembros de la organización.

