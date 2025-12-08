12:59 MIN 'Aceleracionistas': la amenaza neonazi que crece en España

12:59 MIN La amenaza neonazi que crece en España territorio negro compartir La amenaza neonazi que crece en España Código copiado









La Policía Nacional desarticula en Castellón la primera célula española de un movimiento supremacista global que promueve el colapso violento de la sociedad occidental.

En un operativo bautizado como 'Cascadia', la Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres miembros de la primera célula española del grupo supremacista y aceleracionista 'The Base'. Este movimiento, nacido en Estados Unidos y ahora dirigido desde Rusia, plantea un ideario apocalíptico: acelerar el colapso de la sociedad occidental mediante atentados violentos para instaurar un 'etnoestado blanco'.

Los arrestados, jóvenes con antecedentes por violencia callejera y conexiones con el mundo ultra del fútbol, estaban siendo vigilados desde febrero por la Comisaría General de Información (CGI). El líder del grupo, David Dionis, de sólo 25 años, había comenzado a organizar entrenamientos paramilitares en naves abandonadas y difundía propaganda radical a través de Telegram, donde firmaba como 'MM'.

De la ultraderecha nostálgica al terrorismo supremacista Según fuentes policiales, estos individuos comenzaron su radicalización en grupos de ultraderecha como España 2000 o Noviembre Nacional. Sin embargo, pronto abandonaron estos entornos por considerarlos "poco activos" y buscaron organizaciones que abrazaran la violencia como herramienta ideológica.

El aceleracionismo —una mezcla de racismo, nihilismo y visión apocalíptica— promueve la acción violenta para desencadenar una guerra racial global.

Referentes de este movimiento son los terroristas Brendon Tarrant (autor de la matanza de Christchurch en 2019) y Anders Breivik (Noruega, 2011), a quienes consideran auténticos "santos" del supremacismo blanco. Apoyo exterior y posible atentado frustrado

Durante los meses de seguimiento, Dionís intentó replicar su célula en otras regiones de España y mantenía contacto directo con Rinaldo Nazzaro, el exanalista del FBI que lidera *The Base* desde Rusia bajo protección del Kremlin. La investigación reveló además la compra de armamento real y sospechas de financiación mediante tráfico de drogas o apoyo externo.

La operación se precipitó tras un llamamiento mundial de Nazzaro a cometer "ataques selectivos" para colapsar instituciones democráticas, lo que coincidió con un aumento en los entrenamientos y la adquisición de nuevas armas por

parte del grupo español. Según los investigadores, se temía que estuvieran preparando un atentado inminente.

Un perfil inquietante

Dionís, descrito como un joven "erudito del odio", poseía ediciones de 'Mein Kampf' y una notable capacidad para atraer a otros jóvenes a su causa. A pesar de su juventud, su figura empezaba a consolidarse como referente del supremacismo violento en España, lo que llevó a su detención antes de que pudiera expandir su red.

La operación Cascadia confirma una preocupación creciente entre los servicios antiterroristas europeos: el auge de células supremacistas inspiradas en modelos yihadistas, capaces de operar con escasos recursos pero con un elevado poder destructivo.