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24/03/2026

Joseba Añorga, José Álvarez y Sebastián Marín
  • 31:58 MIN

Las uvas de Almería

Comer por España

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Las uvas de Almería

La uva de Ohanes, conocida como la "uva de barco", llegó a ser en los años 30 un producto de fama internacional hasta el punto de protagonizar anuncios en la prensa estadounidense que le atribuían propiedades medicinales. Desde el Puerto de Almería, punto histórico de exportación, el programa recupera la historia de este cultivo emblemático que marcó la economía de la provincia y que hoy sigue vivo gracias a productores que mantienen la tradición.

En este recorrido gastronómico, en el que se ha asentado el cocinero del programa Robin Food, participan Joseba Añorga, chef de Taberna Añorga formado con Martín Berasategui y referente de la fusión entre cocina vasca y producto almeriense; José Álvarez, chef del restaurante La Costa, distinguido con estrella Michelin, que combina los productos del Mar de Alborán con las hortalizas de invernadero; y Sebastián Marín, parralero que mantiene el cultivo tradicional de la uva de Ohanes. Sus testimonios reflejan cómo la gastronomía almeriense conecta historia, innovación y territorio, desde la alta cocina hasta la recuperación de productos únicos que siguen conquistando mercados dentro y fuera de España.

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