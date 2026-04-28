28/04/2026 Tradición e innovación en una Alcalá de Henares romana

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Los becarios vuelven a liarla —cabecera incluida— y nos llevan, con ayuda de un supuesto mensaje del emperador Augusto, hasta Alcalá de Henares: ciudad romana de Complutum, cuna de Miguel de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad. Abrimos líneas con oyentes para descubrir sus claves —de las tapas a sus tradiciones— y nos colamos en 'El Restaurante Imaginario', donde Iván Plademunt convierte la cocina en creatividad, desde sus callos a la brasa hasta unas torrijas premiadas que mezclan tradición e innovación.