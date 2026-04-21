21/04/2026
La sopa de pulpo de Zumaia
Nuevo día, nueva idea con sello de becario en Más de Uno: Manuel y Rubén lanzan un concurso visual para adivinar en qué pueblo comemos hoy y las pistas nos llevan de una ermita blanca sobre un acantilado, vista en Ocho apellidos vascos, a un paisaje de rocas en forma de páginas frente al mar, escenario también de Juego de Tronos; destino resuelto: Zumaia, en Guipúzcoa, donde el flysch cuenta millones de años de historia y el pulpo es el rey, especialmente en su famosa sopa, protagonista de las llamadas al programa con voces locales como Beñat Fernández, de Atari Taberna, guardián de la receta, y Rocío Maeso, de Muina Taberna, que demuestra que tradición, paisaje y cocina pueden convertir una pista en un destino claro: aquí se viene a comer.