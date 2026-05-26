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26/05/2026

Morella, Castellón
  • 15:06 MIN

La sopa de Morella

Comer por España

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La sopa de Morella

En una nueva entrega de Comer por España en Más de uno, Carlos Alsina y David de Jorge ponen rumbo a Morella, uno de los pueblos medievales más reconocidos del interior de Castellón. Entre murallas, un castillo situado a mil metros de altura y una gastronomía marcada por la tradición, el programa descubre algunos de los sabores más característicos de la zona: la sopa morellana, los flaons, los embutidos o la trufa negra. Un viaje por la historia y la cocina de una localidad donde patrimonio y gastronomía van de la mano.

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