26/05/2026

15:06 MIN La sopa de Morella Comer por España compartir La sopa de Morella Código copiado









En una nueva entrega de Comer por España en Más de uno, Carlos Alsina y David de Jorge ponen rumbo a Morella, uno de los pueblos medievales más reconocidos del interior de Castellón. Entre murallas, un castillo situado a mil metros de altura y una gastronomía marcada por la tradición, el programa descubre algunos de los sabores más característicos de la zona: la sopa morellana, los flaons, los embutidos o la trufa negra. Un viaje por la historia y la cocina de una localidad donde patrimonio y gastronomía van de la mano.