29/05/2026

29:20 MIN La receta de Robin Food para preparar unas pochas guisadas Con David de Jorge compartir La receta de Robin Food para preparar unas pochas guisadas Código copiado









Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, Carlos Alsina ha dedicado un tramo de Más de uno a la cocina saludable junto a David de Jorge, que animó a los oyentes a compartir ingredientes para improvisar recetas ligeras y beneficiosas para el aparato digestivo, como unas pochas guisadas.. La sección se completó con mensajes de oyentes compartiendo mezclas culinarias insólitas —desde bocadillos de tortilla con magdalenas hasta lentejas con yogur— y una llamada desde Ponferrada para debatir con el cocinero sobre el uso de la patata en la empanada.

Ingredientes

800 g de pochas o alubias tiernas blancas desgranadas

1 tomate maduro pequeño

1 pimiento verde pequeño y limpio

1 cebolleta pequeña partida en dos

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 dientes de ajo

Agua y sal

1 tarro de guindillas encurtidas

Preparación