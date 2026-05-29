29/05/2026
Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva, Carlos Alsina ha dedicado un tramo de Más de uno a la cocina saludable junto a David de Jorge, que animó a los oyentes a compartir ingredientes para improvisar recetas ligeras y beneficiosas para el aparato digestivo, como unas pochas guisadas.. La sección se completó con mensajes de oyentes compartiendo mezclas culinarias insólitas —desde bocadillos de tortilla con magdalenas hasta lentejas con yogur— y una llamada desde Ponferrada para debatir con el cocinero sobre el uso de la patata en la empanada.
Ingredientes
- 800 g de pochas o alubias tiernas blancas desgranadas
- 1 tomate maduro pequeño
- 1 pimiento verde pequeño y limpio
- 1 cebolleta pequeña partida en dos
- 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 3 dientes de ajo
- Agua y sal
- 1 tarro de guindillas encurtidas
Preparación
- Poner las pochas en una cazuela, cubrirlas dos dedos con agua.
- Añadir aceite crudo + sal + verdura (atada o metida en una red para pescarlas más fácil).
- Tapar la olla y ponerla a fuego muy muy suave hasta que aparezcan los primeros borbotones imperceptibles a los 30 minutos.
- Guisarlas suavemente 20/30 minutos más, retirando espuma e impurezas … probarlas para que estén tiernas.
- Pasado ese tiempo, sacar toda la verdura y batirla con un túrmix con un poco de caldo de cocción y devolver el puré a las pochas guisadas, para ligarlas, dejando que hiervan unos minutos más, rectificando la sazón.
- Antes de servirlas añadirle un chorro de aceite bueno crudo, menearlas y acompañarlas con las guindillas aliñadas con aceite y sal.
- Si nos gustan las pochas ilustradas, chorizo, costilla o lo que metamos se cuecen aparte