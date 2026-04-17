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17/04/2026

Mejillones al cabrales
  • 32:57 MIN

La receta de Robin Food para preparar mejillones al cabrales

Con David de Jorge

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La receta de Robin Food para preparar mejillones al cabrales

La gastronomía se convierte en protagonista en Más de Uno tras el reconocimiento a Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026 y 2027, un galardón que pone en valor desde el espeto y el producto local hasta la alta cocina. A partir de ahí, el programa abre el apetito —y también el estómago— con una propuesta a los oyentes: compartir las comidas más extrañas o directamente repugnantes que han probado viajando por el mundo, desde delicatessen como el casu marzu hasta platos tan impactantes como el balut. En ese recorrido entre lo exótico y lo extremo, entra en escena Javi, del dúo viral 'katamierdas', que junto a su hijo ha convertido en contenido digital la experiencia de probar productos insólitos con humor, demostrando que, en cuestión de comida, el asco y el placer muchas veces están separados por una frontera sorprendentemente fina.

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