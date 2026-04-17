17/04/2026

32:57 MIN La receta de Robin Food para preparar mejillones al cabrales Con David de Jorge compartir La receta de Robin Food para preparar mejillones al cabrales Código copiado









La gastronomía se convierte en protagonista en Más de Uno tras el reconocimiento a Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026 y 2027, un galardón que pone en valor desde el espeto y el producto local hasta la alta cocina. A partir de ahí, el programa abre el apetito —y también el estómago— con una propuesta a los oyentes: compartir las comidas más extrañas o directamente repugnantes que han probado viajando por el mundo, desde delicatessen como el casu marzu hasta platos tan impactantes como el balut. En ese recorrido entre lo exótico y lo extremo, entra en escena Javi, del dúo viral 'katamierdas', que junto a su hijo ha convertido en contenido digital la experiencia de probar productos insólitos con humor, demostrando que, en cuestión de comida, el asco y el placer muchas veces están separados por una frontera sorprendentemente fina.