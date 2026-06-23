El pisto manchego de Villanueva de los infantes

23/06/2026
Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, protagoniza una nueva parada de Comer por España, un viaje a la localidad que muchos estudios señalan como el auténtico "lugar de La Mancha" de Cervantes. Junto al vecino Miguel Díaz y al restaurador Jesús González, propietario de La Gavilla, descubrimos la historia, las tradiciones y la gastronomía de un pueblo que también presume de haber logrado el Récord Guinness al pisto manchego más grande del mundo. Patrimonio, fiestas populares, recetas centenarias y el sabor de la cocina manchega se dan cita en una conversación que reivindica el carácter y la identidad de una de las localidades más emblemáticas de Campo de Montiel.