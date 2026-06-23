23/06/2026

24:41 MIN El pisto manchego de Villanueva de los infantes Comer por España compartir El pisto manchego de Villanueva de los infantes Código copiado









Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, protagoniza una nueva parada de Comer por España, un viaje a la localidad que muchos estudios señalan como el auténtico "lugar de La Mancha" de Cervantes. Junto al vecino Miguel Díaz y al restaurador Jesús González, propietario de La Gavilla, descubrimos la historia, las tradiciones y la gastronomía de un pueblo que también presume de haber logrado el Récord Guinness al pisto manchego más grande del mundo. Patrimonio, fiestas populares, recetas centenarias y el sabor de la cocina manchega se dan cita en una conversación que reivindica el carácter y la identidad de una de las localidades más emblemáticas de Campo de Montiel.